Neuenkirchen. Ihre Probezeit als Leiterin der Goode-Weg-Schule hat Carmen Höveler mit Bravour bestanden. Seit August 2019 sorgt sie bereits für frischen Wind und digitale Aufbruchstimmung in der Neuenkirchener Einrichtung. Jetzt wurde sie auch offiziell – inklusive Laudatio, Urkunde und vielen guten Wünschen – zur Oberschulrektorin ernannt.

