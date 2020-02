Merzens Basketballer fokussiert vor Topspiel in Löningen CC-Editor öffnen

Alles hört auf sein Kommando: Headcoach Christian Rupp hat die Merzen Lions von der Bezirksliga bis in die Oberliga geführt. Nun klopft der Aufsteiger an das Tor zur 2. Regionalliga. Eine Vorentscheidung fällt heute in Löningen. Foto: Rolf Kamper

Merzen. Vier Spiele haben die Oberligabasketballer des SV Blau-Weiß Merzen in dieser Saison noch vor der Brust, aber schon am Samstag, 22. Februar 2020, könnte eine Vorentscheidung im Meisterschaftsrennen fallen. Um 19 Uhr treten die Merzen Lions als Tabellenführer beim ärgsten Verfolger VfL Löningen an. „Ich glaube, dass wir gewinnen“, gibt sich Merzens Coach Christian Rupp selbstbewusst.