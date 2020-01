Merzen. Im Jahr 2020 wollen die Traktoren- und Raritätenfreunde Merzen das Dach ihres Vereinshauses sanieren. Auch mit dem Bau des geplanten Backhauses will der Verein in diesem Jahr beginnen. Das waren zwei Themen in der jüngsten Generalversammlung.

