Neuenkirchen. Weil in diesem Jahr keine Vorstandswahlen anstanden, stand bei der gut besuchten Mitgliederversammlung des Schützenvereins Neuenkirchen im Hülsen die Ehrung langjähriger und verdienter Mitglieder im Mittelpunkt. So wurden Hermann Eislage und Norbert Otte als Mitglieder des Jahres ausgezeichnet.

Sit officia rerum et sed non. Eius consequatur recusandae veritatis similique magni vitae alias et. Repellat perspiciatis sit enim numquam consequatur non. Et blanditiis ut voluptatem animi aperiam qui rerum.

Sed totam rem consectetur nesciunt est ex autem. Saepe non veritatis repellat repellat saepe id. Voluptatum culpa magni veniam qui commodi. Id ullam molestiae nihil in.