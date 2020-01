Merzen. Der Vorstand der Katholischen Frauengemeinschaft (KFD) Merzen hat angesichts vakanter Posten in der Führungsriege erneut an ihre Mitglieder appelliert, über eine Mitarbeit nachzudenken. Bisher übernehmen vier Frauen die Organisation und die Gestaltung des Vereinsprogramms, wünschenswert wäre mit Blick auf die anstehenden Veranstaltungen allerdings ein sechsköpfiges Team.

