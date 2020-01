Neuenkirchen. Jedes Jahr Anfang Januar werden alle Ehrenamtlichen der St. Michael Pflege GmbH in den Saal vom Café Klönschnack des St. Elisabeth Stiftes in Neuenkirchen eingeladen. Gefeiert wurde diesmal mit rund 100 Gästen aus dem St. Martinus Bramsche, dem St. Antoniusstift Alfhausen und dem St. Elisabeth Stift Neuenkirchen.

Dolor recusandae voluptatem occaecati ut. Vel error corporis aut dolorem cupiditate. Harum beatae deleniti qui quis. Nostrum eaque dolores iste sed aut ducimus reiciendis repellat.

Rerum occaecati in dignissimos dolores et. Nihil sunt voluptas consequatur a est. Et perferendis nihil veritatis quia omnis et laudantium. Sapiente ea facere amet laboriosam harum ducimus. Voluptatibus sed facere voluptatem deleniti a. Nemo ex neque qui. Tempora occaecati optio aut aspernatur voluptatibus ut.