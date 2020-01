Unterwegs im Namen des Friedens im Libanon und weltweit: Anika Haarannen, Pfarrer Detlef Perk und Silke Thünker (von links) vom Merzener Pfarrgemeinderat verkleideten sich als die drei Weisen aus dem Morgenland. Foto: Martin Heimbrock

Merzen. Trotz des Engagements vieler Jungen und Mädchen in der Merzener St.-Lambertus-Kirchengemeinde waren aufgrund geburtenschwacher Jahrgänge in diesem Jahr einige Sternsänger weniger in der Gemeinde Merzen am Start. Da halfen spontan Pfarrer Detlef Perk und Mitglieder des Pfarrgemeinderates aus.