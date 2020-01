Merzen/Neuenkirchen/Voltlage. Der Weihnachtsbaum hat seine Schuldigkeit getan. Wenn das Fest der Heiligen Drei Könige vorbei ist, trennen sich die meisten Einwohner von dem vor Tagen mit Leidenschaft geschmückten Tannenbaum. In der Samtgemeinde Neuenkirchen gibt es seit Jahren eine ganz bequeme Art der Entsorgung.

