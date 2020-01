Merzen . Zwischen den Jahren hält der Schützenverein Plaggenschale-Döllinghausen traditionell seine Mitgliederversammlung ab. Nach 19 Jahren im Vorstand, beginnend als 2. Schriftführer, dann als 2. Vorsitzender und seit 2009 an der Spitze des Vereines, übergab Udo Struckmann das Amt des 1. Vorsitzenden nun an den bisherigen 2. Vorsitzenden Christoph Vennemeyer.

Udo Struckmann bedankte sich beim Vorstand und den Mitgliedern für die gute Zusammenarbeit in seiner Amtszeit. „Es hat mir sehr viel Spaß gemacht an der Spitze des Vereins zu wirken und es waren gute Jahre“, wird Struckmann in einer Pressemitteilung des Vereins zitiert.



Udo Struckmann ist Ehrenpräsident

Der neu gewählte 1. Vorsitzende Christoph Vennemeyer würdigte die Verdienste in Udo Struckmanns Amtszeit. Unter seiner Führung wurde unter anderem im Jahr 2011 das 100 jährige Jubiläum gefeiert, der Umbau der Schützenhalle im Jahr 2013 fertig gestellt, und er war selbst Schützenkönig im Jahr 2004. „Udo, besser kann man das Amt nicht ausführen, wie du das in den vergangenen Jahren gemacht hast, mit deiner Frau Marlies an der Seite“, sagte Vennemeyer. Er hoffe, das Amt genau so gut zu bekleiden und dankte der Versammlung für das in ihm entgegen gebrachte Vertrauen. Als Dank überreichte er einen Blumenstrauß und einen Präsentkorb. Vennemeyer schlug zudem vor, Udo Struckmann als Ehrenpräsidenten zu ernennen, was einstimmig und mit stehenden Ovationen angenommen wurde.

Bei den weiteren Wahlen musste ein neuer 2. Vorsitzende gewählt werden. Dieses Amt übernimmt Sven Struckmann. Neu im Vorstand wurde Julian Meyer als Jugendschießwart gewählt, der das Amt von Marco Diersing übernimmt. Dieser übernimmt das Amt des Fahnenträgers, das bisher über zwei Jahrzente Alfons Richter inne hatte und nun ausschied. Alle anderen zu wählenden Vorstandsmitglieder wurden in ihren Ämtern bestätigt.

Mehr Ehrenpaare möglich

Der nächste Tagesordnungspunkt betraf die Änderung des Paragraphen 19 der Vereinssatzung, der das Erringen der Königswürde betrifft. Mit einer geheimen Wahl durch wurde mit einer dreiviertel Mehrheit beschlossen, das künftig auch Frauen die Königswürde erlangen können. Außerdem obliegt es künftig dem König/Königin, ob zwei oder sogar bis vier Ehrenpaare mit auf dem Königsthron kommen.

Thema war außerdem die Neuanschaffung oder Restaurierung der Vereinsfahne. Der Vorstand hatte schon im Vorfeld einen Experten hinzugezogen und Angebote eingeholt. Dieser empfahl die Restauration der bestehenden hochwertigen Fahne. Die wurde von der Mitgliederversammlung abgesegnet und in Auftrag gegeben.

Der Verein hofft, die Kosten der Restaurierung durch Sponsoren finanziert zu bekommen, und konnte auch schon einige Zusagen vermelden.