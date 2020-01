Am kommenden Wochenende sind die Sternsinger in der Pfarreiengemeinschaft Merzen-Neuenkirchen-Voltlage unterwegs. Symbolfoto: Michael Gründel

Merzen/Neuenkirchen/Voltlage. In den Kirchengemeinden St. Lambertus Merzen und St. Katharina Voltlage schwärmen die Sternsinger am Sonntag, 5. Januar 2020, aus, um an den Haustüren der Einwohner zu klingen, den Segen zu bringen und um Spenden zu bitten. In der Kirchengemeinde St. Laurentius Neuenkirchen starten die Kinder und Jugendlichen bereits am Freitag, 3. Januar 2020.