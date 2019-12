Den symbolischen Scheck mit der stolzen Summe von 1850 Euro übergaben (von links) Tanja Wessendorf (Gospelchor), Gerta Harbecke und Georg Grünefeld (Kirchenchor Cäcilia) und Christopher Ravenscroft (Blaskapelle) an Pfiff-Vertreterin Marianne Thünker (Zweite von links). Foto: Franz-Josef Dirkes

Neuenkirchen. Der Erlös des Adventskonzertes in Neuenkirchen, das am dritten Adventssonntag in der St.-Laurentius-Kirche unter dem Motto „Macht hoch die Tür“ stand, ist stets für den guten Zweck gedacht. Der Merzener Verein Pfiff durfte sich dieses Mal über eine Spende freuen, deren Höhe das Vorjahresergebnis toppt.