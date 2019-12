Neuenkirchen. Die Gemeinde Neuenkirchen wird sich an der geplanten kommunalen Netzgesellschaft im Landkreis Osnabrück beteiligen und einen Anteil von 2,4 Millionen Euro aufbringen. Insgesamt plant die Kommune im Jahr 2020 Investitionen von 4,5 Millionen Euro.

