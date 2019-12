Mächtig was los beim Weihnachtsmarkt der Neuenkirchener Schützen CC-Editor öffnen

Neuenkirchen. Mächtig was los war auf dem Weihnachtsmarkt auf dem Schützenplatz in Neuenkirchen. Am zweiten Adventssonntag strömten zahlreiche Besucher aus der Hülsengemeinde zum Weihnachtsmarkt des Schützenvereins Neuenkirchen, dieser hatte zum zweiten Mal dazu eingeladen.