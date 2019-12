Voltlage. Das Busunternehmen Hülsmann aus Voltlage hat mehr als 40 seiner Fahrzeuge freiwillig mit einem elektronischen Abbiegeassistenten nachgerüstet. So sollen Busse auch für Fußgänger und Radfahrer sicherer werden.

Laut Statistik gilt der Bus in Deutschland als eines der sichersten Verkehrsmittel – zumindest für alle die, die drinnen sitzen. Wer allerdings von außen, und dann womöglich als Fußgänger oder Radfahrer einem Bus begegnet, zumal in der Hektik des Alltags, sollte gut auf sich aufpassen. Denn im toten Winkel der etwa zwölf Meter langen Fahrzeuge kann eine ganze Schulklasse verschwinden. Besonders wenn ein Bus oder ein Lkw rechts abbiegen, stellen sie somit leider eine sehr reale und in den vergangenen Jahren immer häufiger tödliche Gefahr dar.

„Wir wollen, dass der Bus auch für die anderen Verkehrsteilnehmer sicherer wird.“ Karl Hülsmann junior

Dabei sind technische Lösungen längst auf dem Markt. Das Busunternehmen Hülsmann Reisen aus Voltlage hat jetzt mehr als 40 seiner Fahrzeuge, großteils die Doppeldecker, mit einem elektronischen Abbiegeassistenten nachgerüstet. Viele der Busse haben bei dieser Gelegenheit auch gleich noch eine Rückfahrkamera erhalten. „Wir wollen, dass der Bus auch für die anderen Verkehrsteilnehmer sicherer wird“, sagt Karl Hülsmann junior und gewährt einen Blick auf das neue Equipment: Eine kleine Kamera hinter der Vordertür des Fahrzeugs löscht den toten Winkel komplett aus, indem sie die volle Breitseite des Busses auf einen Monitor direkt unterhalb des Rückfahrspiegels im Inneren des Fahrzeugs übermittelt.

Rote Linie und schriller Piepton

Sehr hilfreich für die Person am Lenkrad: Das Bild zeigt nicht nur, was sich rechts neben dem Fahrzeug tut, eine leuchtend grüne Linie markiert zudem den ehemals toten Winkel. Sobald sich jemand in diesen „blinden Bereich“ hineinbewegt, springt die Markierung auf Rot um – und ein schriller Piepton warnt zusätzlich, dass Gefahr im Verzug ist.

Zum Ortstermin auf dem Gelände der Firma Hülsmann sind auch Heiner Borgmeier und Björn Gebauer von der Firma Winkler Fahrzeugteile aus Ibbenbüren gekommen, über die das Voltlager Busunternehmen die neue Technik bezogen hat. Zusammen mit Dirk Baumung von der Herstellerfirma Axion aus Weissenhorn testen sie, ob das System auch wirklich so funktioniert, wie es soll: Rein in den toten Winkel – schriller Piepton! Raus aus dem roten Bereich – stille Entwarnung.

„Man darf nicht vergessen – das ist eine Leistung auf freiwilliger Basis.“ Christian Calderone

„Das ist vorbildlich, dass das Unternehmen Hülsmann seine Fahrzeuge auf diese Weise sicherer für alle macht“, befindet CDU-Landtagsabgeordneter Christian Calderone, der den Abbiegeassistenten ebenfalls interessiert in Augenschein nimmt. „Man darf nicht vergessen – das ist eine Leistung auf freiwilliger Basis“, fügt er anerkennend hinzu. Denn eine gesetzliche Verpflichtung, Busse oder Schwerlastfahrzeuge nachzurüsten, gibt es in Deutschland nicht. Um dennoch finanzielle Anreize zu schaffen, übernimmt der Bund einen Teil der Kosten für das Nachrüsten von Bestandsfahrzeugen. „Inklusive des Montierens der Technik in der eigenen Werkstatt kalkulieren wir mit rund 2000 Euro pro Fahrzeug“, erläutert Karl Hülsmann junior.

„Zurzeit wird auf europäischer Ebene zwar eine Richtlinie für die verpflichtende Ausstattung mit einem Abbiegeassistenten erarbeitet“, berichtet Dirk Baumung. Diese werde aber nicht vor 2024 greifen – und sich auch dann nur auf Neufahrzeuge beziehen.

Anzeige Anzeige

Apropos Neufahrzeuge: Ganz frisch und turnusgemäß hat das Busunternehmen Hülsmann gerade seine Reisebusflotte erneuert. „Das machen wir traditionell alle vier bis fünf Jahre“, erklärt Karl Hülsmann junior. Das erste Mal verfügen nun aber sämtliche Reisebusse serienmäßig über einen Abbiegeassistenten.

Kurze und durchaus erfreuliche Zwischenbilanz: Alle Reisebusse, die Doppeldecker und einige Linienbusse – so beispielsweise auch die Linie 610 – der Firma Hülsmann Reisen sind also deutlich sicherer geworden – vor allem für die schwächeren Verkehrsteilnehmer. Aber was passiert mit den Bussen, die noch nicht nachgerüstet sind?

„Zuerst mal müssen wir uns jetzt um die Winterbereifung unserer Fahrzeuge kümmern“, sagt Karl Hülsmann junior. Damit seien die Werkstattkapazitäten für die nächsten Wochen belegt. Aber im kommenden Jahr wird es dann wohl weitergehen bei der Firma Hülsmann mit der Nachrüstung der restlichen Fahrzeuge und dem hehren Ziel, den Bus für alle sicherer zu machen.