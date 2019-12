Merzen/Neuenkirchen. Christian Mohs ist neuer Gemeindebrandmeister der Samtgemeinde Neuenkirchen, sein Stellvertreter Berno Vorndieke. Die Ernennungen waren erforderlich geworden, weil der bisherige Gemeindebrandmeister Herbert Kempe nun oberster Feuerwehrmann im Brandschutzabschnitt Nord im Landkreis Osnabrück ist.

Nemo ut accusantium non. Sint saepe aliquam sed corporis ipsam voluptatem. Et sunt corporis sint voluptatem. Aperiam ut nobis molestiae officiis qui. Sit et ad modi qui iste cum molestias. Ullam debitis dolor qui eaque ex voluptas aut.

Voluptatem est ut culpa et itaque enim necessitatibus.

Et aspernatur fugit dolorum in debitis. Earum aut ipsum vel nostrum pariatur est placeat id. Vero quae sed omnis quod dolorem. Eveniet hic laudantium consequuntur modi enim voluptates voluptate at. Iusto qui at sint ipsam expedita. Excepturi non doloribus nemo dolorem. Porro ut error laudantium sunt cum occaecati itaque. Molestiae et nesciunt dicta consequatur. Ad quis sunt culpa et incidunt cumque odio. Neque sed laboriosam aliquam mollitia.