Vor 25 Jahren als Vorstand der Raiffeisenbank in Merzen angefangen CC-Editor öffnen

Mit Blumen und Präsenten überraschten die Bankvorstände Herbert Niemann (links) und Ralf Stolte (rechts) ihren Vorstandskollegen Reinhard Lewandowski zu dessen 25-jährigen Jubiläum. Foto: VR-Bank Osnabrücker Nordland

Merzen/Fürstenau. Am 1. Oktober 1994 bezog Reinhard Lewandowski sein Büro in der damaligen Raiffeisenbank Merzen-Fürstenau in Merzen. 25 Jahre später überraschten ihn dort seine Vorstandskollegen Ralf Stolte und Herbert Niemann, um dem 63-Jährigen zum 25-jährigen Vorstandsjubiläum zu gratulieren.