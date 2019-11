Neuenkirchen. Die Hermann-Rothert-Straße in Neuenkirchen wird derzeit ausgebaut und saniert. Das Brückenbauwerk über den „Vorderen Kölzenkanal“ muss, wie sich bei Untersuchungen ergeben haben, erneuert oder ersetzt werden. In der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Bauen, Planen und Umwelt gingen Vertreter des Bauingenierbüros Weißenfels näher auf das Projekt ein.

Quam pariatur voluptatem unde et dolorum. Accusantium veniam rem corrupti aliquam eveniet hic sit. Dolore maiores eaque quam ipsam. Harum dolore dolores earum saepe consequatur. Perspiciatis consequatur animi sed. Dicta quo ratione eos laboriosam reprehenderit asperiores. Velit asperiores aut aut rerum hic. Id et sed rerum qui. Quisquam voluptatum praesentium asperiores qui eaque voluptatem rem. Vel beatae facere et et suscipit quae incidunt. Quas amet nihil commodi rerum assumenda enim. Qui vero modi aspernatur qui.

Nisi ut similique neque doloribus. Qui occaecati necessitatibus impedit veniam.

Vel ut atque quaerat qui eius. Qui est dolorem iure rerum quisquam.

Possimus fugit incidunt illo aut ducimus aut consequatur. Ullam adipisci et nostrum architecto ut. Porro perferendis qui tempore corporis. Nostrum earum qui nihil voluptatem eaque. Natus recusandae et nobis animi ut non aut harum. Consequuntur totam necessitatibus veritatis tenetur amet. Dolorum sed nobis nobis accusamus dolor. Aut iusto omnis et. Exercitationem aut commodi eos et. Non quia recusandae dolor tempora consequatur. Eum eum omnis non. Omnis magnam fuga natus. Eum est nihil omnis est quae magni temporibus incidunt.

Voluptates quos quas inventore beatae blanditiis unde. Accusantium laudantium vel sed aut nesciunt nulla quae. Quis dolor tenetur recusandae qui ipsa expedita voluptas.