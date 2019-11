„Blühender Kirchplatz“ in Merzen CC-Editor öffnen

Gemeinsam setzten Merzener am Samstag den Spaten an und brachten Blumenzwiebeln in den Rasen. Foto: Martin Heimbrock

Merzen. Gegen den "November-Blues" hat Merzen ein prima Mittel: Freiwillige verschaffen sich Bewegung, indem sie Blumenzwiebeln in die Erde setzen. Am Ende dieses Gemeinschaftserlebnisses kommt Vorfreude auf eine bunte Blütenpracht im Frühling rund um die Kirche. Und die steht in Merzen bekanntlich mitten im Dorf.