Diebe stehlen in Neuenkirchen GPS-Empfänger von Landmaschinen CC-Editor öffnen

Zweimal hatten es Diebe in Neuenkirchen auf GPS-Empfänger an landwirtschaftlichen Maschinen abgesehen. Symbolfoto: Friso Gentsch/dpa

Neuenkirchen. Auf GPS-Empfänger an landwirtschaftlichen Maschinen hatten es Diebe in der vergangenen Woche in Neuenkirchen abgesehen. Die beiden Tatorte liegen im Ortsteil Vinte, teilt die Polizei mit. Sie sucht Zeugen der Vorfälle.