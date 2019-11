Voltlage. Leere Druckerpatronen und gebrauchsfähige Handys gehören nicht in den Müll. In Voltlage können sie in der Overbergschule und in der Gemeindeverwaltung abgegeben werden – das kommt nicht nur der Umwelt zugute, sondern auch den Schülern.

