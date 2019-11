Voltlage/Neuenkirchen. Es ist entschieden: Die besten Mannschaften und Einzelschützen aus den neun Schützenvereinen der Samtgemeinde Neuenkirchen sind ermittelt. Der Schützenverein Voltlage-Weese war Ausrichter des jährlichen Wettbewerbs.

Zwei Tage lang kämpften Teams und Schützen in Voltlage um die besten Ergebnisse. Zufrieden mit der Beteiligung und den Ergebnissen nahmen Präsident Matthias Sall und Gregor Schröder, stellvertretender Bürgermeister der Samtgemeinde Neuenkirchen, die Siegerehrung vor.



(Weiterlesen: Wettkampf der Schützen in der Samtgemeinde Neuenkirchen.)



Dabei stellte sich heraus, dass der Schützenverein Neuenkirchen fünf der insgesamt sechs Wettbewerbe für sich entschieden hatte. Wie im vergangenen Jahr sicherte sich der Verein den Mannschaftspokal in der Altersklasse. Außerdem stellten die Neuenkirchener das beste Team in der Schützenklasse, dort hatten sie 2018 nur den zweiten Rang erreicht.

Birgit Tepe-Rühlander und Jörg Beining erneut erfolgreich

In den Einzelwettbewerben verteidigten die Vorjahressieger ihren Triumph: Beste Schützin der Damenklasse war Birgit Tepe-Rühlander aus Neuenkirchen, während in der Altersklasse Jörg Beining aus Neuenkirchen seinen Konkurrenten keine Chance auf den Siegerpokal der Samtgemeinde Neuenkirchen ließ. In der Schützenklasse gelang Patrick Wagner der Sprungs auf dem Siegertreppchen, im vergangenen Jahr hatte er in dieser Disziplin den zweiten Platz erreicht.