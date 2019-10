Neuenkirchen. Nach einem Raubüberfall auf einen Mann in Neuenkirchen sucht die Polizei nach Zeugen. Tatverdächtig ist ein 25-Jähriger aus Osnabrück.

Ein 49 Jahre alter Mann aus Lengerich ist am Montagnachmittag in Neuenkirchen Opfer eines Raubüberfalls geworden. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich dieser gegen 14.40 Uhr auf einem Feldweg nahe der Ueffelner Straße. Der Täter schlug den Lengericher zusammen, als das Opfer am Boden gelegen habe, habe er das Bargeld geraubt.

Polizei sucht Zeugen

Nach dem Überfall sei der Täter mit einer schwarzen Mercedes S-Klasse in Richtung Osnabrück geflüchtet, so die Polizei. Das verletzte Opfer konnte noch selbstständig den Notruf wählen. Tatverdächtig ist laut Polizei ein 25 Jahre alter Mann aus Osnabrück.

Die Polizei Bersenbrück bittet Personen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Tat geben können, sich unter Telefon 05439/9690 zu melden.