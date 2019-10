Voltlage. Die Kirchengemeinde St. Katharina in Voltlage möchte auf ihrem Grundstück zwischen Katharinenplatz und Gartenstraße drei Bauplätze ausweisen. Das geht nur, wenn die Gemeinde den Bebauungsplan ändert. Das Genehmigungsverfahren hat der Rat nur einstimmig auf den Weg gebracht.

