Voltlage. Für den Erhalt der Buslinie 610 hat die Gemeinde Voltlage bisher mehr als 500 Unterschriften gesammelt. Diese Zahl hat Bürgermeister Norbert Trame mitgeteilt.

