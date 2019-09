Eine Sanierung und Erweiterung des Rathauses in Neuenkirchen wäre unwirtschaftlich, deshalb beschloss der Samtgemeinderat einen Neubau auf dem Grundstück an der Alten Poststraße 5-7 in Neuenkirchen. Foto: Christian Geers Foto: Christian Geers

Neuenkirchen. Den Grundsatzbeschluss für den Neubau eines neuen Verwaltungsgebäude an der Alten Poststraße in Neuenkirchen hat der Samtgemeinderat getroffen. Die Gemeinde Neuenkirchen muss nun dafür sorgen, dass der Neubau am alten Standort in der geplanten Größe errichtet werden kann.