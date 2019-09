Voltlage. Neben dem Neubau der Brücke über den Vorderen Kölzenkanal, der im Zuge der Sanierung der Hermann-Rothert-Straße erfolgen soll, haben sich die Mitglieder des Samtgemeinderats Neuenkirchen auch mit der Zukunft der Drehscheibe und dem Klimaschutz beschäftigt.

Enim a ipsum magni quaerat laborum. Vel excepturi commodi autem officiis perspiciatis. Consectetur facere possimus neque similique assumenda dolores sit debitis. Quas ducimus fugit facere eos amet nobis velit. Vero sunt earum voluptatibus quia. Fugit inventore odio porro dignissimos officiis voluptas ut. Et autem ea minus magni. Quae sequi ipsum quidem facilis. Ipsam quisquam laborum unde veniam reprehenderit et. Accusantium asperiores incidunt ex nesciunt sint ipsum vel.