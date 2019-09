Merzen/Ankum. Die VR-Bank Osnabrücker Nordland ist eine der wenigen gemischtwirtschaftlichen Genossenschaften im Bereich Weser-Ems. Und der Zweigbetrieb Raiffeisenagrar hat auch im vergangenen Jahr durch Produktion und Umschlag von Futtermitteln, dem Verkauf von Düngemitteln oder Brenn- und Baustoffen trotz des "Dürrejahres" wieder erheblich zum erfolgreichen Wirken des Unternehmens beigetragen.

Während der Generalversammlung der VR-Bank stellte Geschäftsführer Günter Lonnemann fest, dass 2018 das Thema Dürre allgegenwärtig gewesen sei, für einige Landwirte sogar fast Existenz bedrohende Formen angenommen habe, denn die lange Trockenheit sei einhergegangen mit niedrigen Schweinepreisen. Abzulesen waren die Auswirkungen der Dürre am deutlichsten beim vorgestellten Agrarumschlag, denn statt der 23.400 Tonnen aus 2017 gab es im vergangenen Jahr nur noch einen Maisankauf von 5100 Tonnen von den Erzeugern.



Insgesamt verzeichne die Raiffeisenagrar für 2018 eine solides Geschäft mit einem Rohergebnis von rund 11 Millionen Euro, so Lonnemann, der darauf verwies, dass in Nortrup ein neues Stückgutlager gebaut wurde und auch in die Futtermittelfabrik in Ankum weiter investiert werde. Von zwei Millionen in 2019 hatte VR-Bank-Vorstand Herbert Niemann vorher gesprochen. Digital, intuitiv und vernetzt – so werde sich die Raiffeisenagrar ab 2020 als Pilotgenossenschaft präsentieren. Diese Plattform für die Landwirtschaft der Agrarvis AG biete den Kunden zahlreiche digitale Lösungen an.

Geschäftsführer geht Ende August

"Ich werde zum 1. September 2020 aus dem aktiven Arbeitsleben ausscheiden", verkündete Günter Lonnemann zum Abschluss seines Berichtes, die Geschäftsführung werde sein Kollege Frank Neuenfeld übernehmen, der bislang für den Bereich Marktfolge zuständig ist. Stellvertretender Geschäftsführer werde Thomas Papenburg, während Thomas Stegemann als Vertriebskoordinator fungiere.

Genossenschaft bündelt Verantwortung

Vorstandsmitglied Ralf Stolte ging im Anschluss auf die in enger Abstimmung zwischen Vorstand und Warengeschäftsführung, Aufsichtsrat sowie Personal- und Warenausschuss getroffenen Personalentscheidungen sowie die zukünftigen Strukturen ein. Bislang gebe es sowohl bei der Bank, als auch bei der Ware den Bereich Marktfolge mit Rechnungswesen, EDV/IT, Controlling und Forderungsmanagement. Zukünftig werde es nur noch einen Marktfolgebereich geben, für den als Prokurist Matthias Hembrock die Schnittstelle zwischen Bank und Ware bilde und somit die Verantwortung in einer Hand gebündelt sei. Vermeidung von Doppelarbeiten, eine gemeinsame Prüfung durch den Genossenschaftsverband, Wettbewerbs- und Größenvorteile, gemeinsame Innenrevision – Ralf Stolte führte zahlreiche Beispiele für Synergieeffekte und Erfolgsfaktoren an. Bank und Ware könnten sich durch aktiven Synergietransfer in doppelter Hinsicht weiterentwickeln.

Lob für Günter Lonnemann

"Herr Lonnemann war die Ware für mich. Er hat die Raiffeisenagrar zu dem gemacht, was sie heute ist", würdigte Aufsichtsratsvorsitzender Karl Hülsmann das Engagement Günter Lonnemanns.