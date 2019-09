Merzen. Wer gemeinsam trommelt, wächst auch sozial zusammen. Diese Erkenntnis haben die Kinder der Grundschule Merzen in den vergangenen Tagen während des Trommelprojektes gemacht.

Unter dem Motto „Kinder dieser Welt – Musizieren verbindet“ beschäftigten sich die Jungen und Mädchen der Grundschule Merzen in einer Projektwoche mit der Kultur und Lebensweise von Kindern in verschiedenen Ländern. Teil der einwöchigen Projektwoche, die mit dem Schulfest endete, war auch ein gemeinsamer Trommelkurs auf Cajons.



Trommeln stärkt die Gemeinschaft: Das haben die 169 Schüler der Grundschule Merzen beim Trommelprojekt mit Uwe Pfauch von Erlebnis Trommeln erfahren. Auf Cajons übten die Kinder eine Stunde pro Tag während der Projektwoche, dabei wurden in kürzester Zeit, mit viel Spaß, die wichtigsten Grundschläge und Grooves erlernt. Im Anschluss wurden diese gleich in Songs aus verschiedenen Stilrichtungen aktiv angewendet.

Schule in anderen Ländern

In der Projektwoche beschäftigten sich die Grundschulkinder aber auch mit den Kulturen aus den verschiedenen Ländern, wie funktioniert Schule in anderen Ländern, wie wird dort gekocht und gegessen und noch vieles mehr.

Während des Schulfestes zeigten die Kinder der ersten bis vierten Klasse, was sie in der Projektwoche auf den Cajons erlernt haben. Die anwesenden Eltern, Großeltern und Lehrer, die sich zum Trommelkonzert in der Sporthalle eingefunden hatten, waren begeistert, was die Kinder in der kurzen Zeit einstudiert hatten. Zum Abschluss zeigten alle 169 Kinder mit den Boomwhackers ein beeindruckendes großartiges rhythmisches einstudiertes musikalisches Finale.

Schulleiterin Petra Bröker bedankte sich bei Uwe Pfauch für die grandiose Woche, „Diese Woche wird noch bei uns allen, den Schülern, Lehrer und auch Eltern, sehr lange in Erinnerung bleiben“. Ein Dankeschön ging ebenso an das Lehrerkollegium sowie an die Eltern und die vielen Helferinnen und Helfern im Hintergrund die zum Gelingen des Schulfestes beigetragen haben. Der Erlös des Festes ist für den Förderverein der Grundschule bestimmt.