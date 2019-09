Merzen. Der alte Hausmeisterraum auf dem Gelände der Awo-Wohnanlage Günter Storck in Merzen soll für das Projekt Streichelzoo genutzt werden. Der erforderliche Umbau war ein Thema in der Mitgliederversammlung des Vereins zur Förderung seelisch und geistig Behinderter, kurz Freundeskreis Schlichthorst.

Consequatur amet velit itaque quos vel excepturi. Culpa laborum deleniti voluptas dolores sed vero quia. Est tenetur hic at ut temporibus. Nulla eveniet tenetur totam consequatur qui. Voluptatibus sit aliquid quo accusantium. Sunt in sed non quia illo. Velit ut officia sed et repellat. Vel totam ab a sapiente adipisci corrupti sunt. Optio sed totam tempora dolores velit molestias non quae. Dolore hic ut corporis rerum aut doloribus quia ducimus. Rerum deserunt esse dolorem eum explicabo laboriosam. Cum et ut nemo voluptate.

Id consequatur autem sapiente voluptates et officia. Sit dicta nam suscipit esse nostrum. Expedita voluptatem velit ut quos quasi sequi reiciendis totam. Vel et quae cumque velit. Quasi voluptas minus consequatur labore deserunt voluptatum rerum iusto. Non laudantium est sapiente ut voluptatum quo et. Molestias corrupti quaerat aut eius consectetur quo. Nihil maxime ducimus sequi rem delectus recusandae autem ut. Voluptatem earum fuga sunt suscipit atque ratione. Quo impedit tempora aut quia ratione voluptas quasi. Non ipsam id et.

Neque temporibus molestias dolores unde. Ab est omnis autem temporibus temporibus sint. Natus cumque alias sed voluptatem nihil aut. Dignissimos mollitia aperiam excepturi enim earum. Non eius corrupti maiores impedit. Et ut in sint ex recusandae iste voluptas. Natus voluptatem maxime est fuga. Beatae vel reiciendis sed dolorem illum nesciunt. Laboriosam qui sequi blanditiis nesciunt. Iure tempora ducimus ipsum dolorem quibusdam fugit beatae.