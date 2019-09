Merzen. Jetzt ist es amtlich: Die Gemeinde Merzen bekommt einen zweiten Kindergarten – und der wird am Pastorenholz gebaut, dort, wo sich zurzeit noch der öffentliche Spielplatz befindet. Zu dieser Entscheidung sind die Ratsmitglieder in ihrer jüngsten Sitzung gekommen. Der Beschluss wurde einstimmig gefasst.

