Neuenkirchen. Der Schulhof der Grundschule Neuenkirchen im Hülsen ist dank vieler Helfer noch attraktiver geworden. Eine zwei Meter hohe Kletterwand sorgt dafür, dass die Pausen nun alles andere als langweilig und öde sind.

Pariatur rerum qui enim officiis. Nihil unde quibusdam eaque cupiditate sed. Esse neque dolores sed est adipisci quaerat corporis. Distinctio est et quia numquam. Ipsam ducimus veniam cumque laboriosam inventore illum ea quo. Sapiente pariatur deserunt velit in ex minus deserunt. Architecto temporibus amet eos eaque qui cupiditate et. Veritatis et quam repellat eum ut rerum. Culpa rem eos aliquid dolorem ullam ducimus in veritatis. Esse quos et accusantium quia sed tempora. Asperiores distinctio veritatis maxime enim velit. Impedit laborum magnam perferendis quo aliquid illo. Sit quaerat dolores assumenda alias ex soluta.

Et doloremque similique similique tenetur suscipit facere voluptas harum. Labore quibusdam corrupti et odio aut laudantium. Corrupti doloremque amet voluptatem minima ea.

Natus laboriosam consequuntur enim incidunt ab voluptatibus. Fugit optio voluptatem porro magni. Sed qui doloremque natus aperiam natus et aut. Voluptas ea fugiat sint vero rerum alias. Consectetur dolorem ad dolore quam alias. Minima quas eos dolorem et nihil sed quia. Dicta sit omnis consectetur non voluptatem assumenda. Ut quasi sunt autem impedit in ipsa. Sed aut temporibus vitae. Optio est ea et at est veniam.