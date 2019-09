Seniorin bei E-Bike-Unfall in Voltlage schwer verletzt CC-Editor öffnen

Schwer verletzt wurde die 80-jährige Fahrerin dieses E-Bikes am Samstagnachmittag bei einem Unfall auf der L71 bei Voltlage. Foto: nwm.tv

Voltlage. Erneut ist eine Seniorin bei einem E-Bike-Unfall schwer verletzt worden. Die 80-Jährige aus Recke nahm laut Polizei am Samstagnachmittag an einer Kreuzung der L71 in Voltlage einem Opel die Vorfahrt. Zwei Passanten wurden durch das herumfliegende Fahrrad leicht verletzt.