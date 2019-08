Neuenkirchen. Nun sind sie abgeschlossen, die Bauarbeiten zur Erweiterung der Kinderkrippe St. Christophorus in Neuenkirchen. Und in die großzügig und hell gestalteten Räume sind auch die Kinder mit ihren Erzieherinnen schon eingezogen.

Mit einer Gesamtbausumme von 1,1 Millionen Euro ist es etwas teurer geworden, als anfangs geplant, doch die Investition hat sich gelohnt. Es ist ein vom Planungsbüro Otte aus Neuenkirchen konzipierter Bau geworden, der ihn für die Kinder zur zweiten Heimat werden lässt, wie Bürgermeister Vitus Buntenkötter sichtlich stolz meinte.

Zwei Gruppenräume mit jeweils einem Sanitärraum mit Matsch- und Nassbereich und einem Ruheraum, dazu ein großer Bewegungsraum und eine „Garage“ für Kinder- und Krippenwagen sowie ein neues Büro und großzügig gestaltete Flure sind hier für zweimal bis zu 15 Kinder entstanden.

Krippenleiterin Daniela Krelage begrüßte die zahlreichen Einweihungsgäste aus Politik, Kirchen, Wirtschaft, Verwaltung, Handwerk und Nachbarschaft, überließ dann aber erst einmal den Kindern das Feld. Die gaben ihrer Freude über die schönen hellen Räume gleich mit mehreren Liedern Ausdruck. „Wer will fleißige Handwerker sehen“ stimmten sie zuerst an, und bedankten sich dann ganz speziell bei diesen mit dem Lied „Danke, danke, dankeschön“. Danach zogen sie sich mit dem Lied „Wenn du froh bist, dann . . .“ zurück in ihre jeweiligen Gruppenräume.

Bürgermeister Vitus Buntenkötter stellte fest, dass die Kinder hier und heute das Wichtigste sind, die ganze erschienene „Prominenz“ nur Nebensache. Nachdem auch er alle begrüßt hatte, besonders den Rat, Pfarrer Detlef Perk, Pastorin Damaris Grimmsmann aus Ueffeln sowie Architekt Andreas Otte und Bauleiter Thomas Burger, gab er einen Überblick des Werdegangs. 2011 habe man mit dem Bau der ersten beiden Krippengruppen begonnen, doch immer mehr Kinder ab dem ersten Lebensjahr besuchen die Krippen. Viele junge Familien haben in Neuenkirchen ein Zuhause gefunden, so dass die Krippe schon bald aus allen Nähten platzte.

So beschloss der Rat vor rund einem Jahr den Anbau von zwei weiteren Gruppen, mit 360 000 Euro Förderung durch das Land. Inzwischen hat auch die Anzahl der Kinder weiter zugenommen und die Betreuungszeiten haben sich verlängert bis hin zur Ganztagsbetreuung. Dadurch mussten fünf Fachkräfte neu eingestellt werden, und eine weitere wird noch dringend gesucht. Der Dank des Bürgermeisters ging aber auch an die Kirchengemeinde St. Laurentius, die das Grundstück zur Verfügung gestellt hat, denn es sind 870 Quadratmeter dazugekommen.

Pastor Detlef Perk hob hervor, dass der Standort der Krippe am Pastorenwald sehr gut gewählt sei, der Anbau sich gut mit dem Altbau vertrage und die Kirchengemeinde dafür das Grundstück gern zur Verfügung gestellt habe. Sein Dank galt besonders den Mitarbeitern der Kinderkrippe, dem Gemeinderat, der Verwaltung, dem Kirchengemeinderat und allen Ehrenamtlichen. Und da unterbrach ihn Martin Klekamp vom Kirchenvorstand, der einen ganz besonderen Dank an Janine Overbeck einschob, der Interimsleiterin in der Bauphase, da Krippenleiterin Daniela Krelage längere Zeit erkrankt war.

Architekt Andreas Otte vom Planungsbüro Otte bedankte sich dann auch gleich noch mit einem Präsent bei Daniela Krelage, und Samtgemeindebürgermeisterin Hildegard Schwertmann-Nikolay überreichte einen Blumenstrauß. Unter dem Gesang von „Großer Gott wir loben Dich“ von allen Anwesenden segnete Pastor Detlef Perk alle Räume des Neubaus und wünschte viel Freude und Kinderlachen darin und immer Gottes Segen.