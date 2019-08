Neuenkirchen. Im Alter von 36 Jahren hat die gebürtige Afrikanerin Juliet Ostendorf ihre Ausbildung zur Kauffrau im Gesundheitswesen im Sport- und Therapiezentrum Schuhmann in Neuenkirchen abgeschlossen. Mit viel Fleiß und Disziplin besiegte sie dabei auch die sprachlichen Herausforderungen.

Seit 2011 lebt Juliet Ostendorf gemeinsam mit ihrem Ehemann Rainer in Neuenkirchen. Kennengelernt haben sich die beiden Jahre zuvor durch einige Zufälle in ihrer ursprünglichen Heimat Nairobi in Kenia. Rainer Ostendorf besuchte das Land im Jahr 2007 zunächst mit einer Freundin, die dort ein freiwilliges Jahr geleistet und so einige Kontakte geknüpft hatte. Auf diesem Weg traf er erstmals auf Juliets Schwägerin. Als er ein Jahr später erneut nach Kenia flog – eigentlich mit dem Fußballstadion als Ziel, stellte ihm Juliets Schwägerin schließlich seine heutige Ehefrau vor. Die Hochzeit folgte nach vielen gegenseitigen Besuchen 2011. Ein halbes Jahr später zog Juliet Ostendorf zu ihrem Mann nach Neuenkirchen.

Kontakte über Mutter-Kind-Gruppe geknüpft

Im Laufe der Beziehung begann die heute 36-Jährige bereits in Kenia damit, sich die deutsche Sprache anzueignen und absolvierte schließlich Prüfungen bis zum hohen Level C1. Auch wenn die ersten Arztbesuche noch auf Englisch abgehalten wurden, lebte sie sich schnell ein. So bestand die größte Umstellung darin, sich vom Stadtleben in Nairobi mit rund dreieinhalb Millionen Einwohnern an das ruhigere Leben in Neuenkirchen zu gewöhnen. Nach der Geburt ihres Sohnes David im Jahr 2012 freundete sich die gebürtige Afrikanerin schnell mit anderen Müttern durch die Mutter-Kind-Gruppe an. Neben Deutsch und Englisch spricht sie die beiden Sprachen Suaheli und Kikamba, an ihren Sohn geben Rainer und Juliet Ostendorf die deutsche und die englische Sprache weiter.

Auch im Café „KlönSchnack“ gearbeitet

Bevor die Wahl-Neuenkirchenerin ihre Ausbildung zur Kauffrau im Gesundheitswesen startete, arbeitete sie im Café „KlönSchnack“ und absolvierte ein Praktikum beim Landkreis Osnabrück in der Personalabteilung. „Im Nachhinein war dies genau der richtige Weg für mich“, sagt sie. „Im Café konnte ich im Umgang mit Kunden meine Sprache verbessern und im Praktikum habe ich gemerkt, dass mir auch die Büroarbeit gefällt.“ Umso mehr freue sie sich über den Ausbildungsplatz bei Schumann, bei dem sie beides kombinieren kann. Im Berufsalltag kümmert sie sich unter anderem um die Annahme von neuen Patienten und deren Daten, vereinbart Termine und überprüft Rezepte. „Die Balance aus der Arbeit mit Menschen und der im Büro ist genau das Richtige für mich.“

Lehrerin stolz auf Zusammenhalt der Klasse

Die Ausbildung verlief in Teilzeit, das heißt in 30 Stunden pro Woche, in denen sie teilweise im Sport- und Therapiezentrum Schumann in Neuenkirchen arbeitete und teilweise die BBS Pottgraben in Osnabrück besuchte. Sie habe nicht nur stets auf ihre Kolleginnen und Kollegen zählen können, sondern sei auch von ihrer Lehrerin und ihrer Klasse toll unterstützt worden. Besonders das erste Schuljahr stellte Juliet Ostendorf vor sprachliche Herausforderungen durch das bis dahin fremde Fachdeutsch. Bei Nachfragen halfen ihr die Lehrerin und ihre Mitschülerinnen und Mitschüler gerne auf Englisch weiter. Bei der Abschlussfeier machte ihre Klassenlehrerin deutlich, dass sie sehr stolz auf Juliet Ostendorfs Leistungen und den Zusammenhalt der Klasse sei und dass der Unterricht mit ihr auch für sie etwas Besonderes gewesen sei.

„Du bist jetzt eben eine echte Neuenkirchenerin.“ Ehemann Rainer Ostendorf

Nicht nur in der Schule wurde ihr Abschluss gefeiert, auch das Team vom Sport- und Therapiezentrum Schuhmann überraschte die frischgebackene Kauffrau im Gesundheitswesen. Unter dem Vorwand einer Arbeitsbesprechung lockten sie Juliet Ostendorf zu einer Feier mit Kuchen und überreichten ihr Blumen und ein Geschenk zur bestandenen Prüfung. „Es war wirklich schön und ich bin sehr dankbar“, zeigte sich die 36-Jährige glücklich. Ebenfalls ihr Ehemann Rainer Ostendorf erzählte, wie stolz er auf die Leistungen seiner Frau sei. Nicht nur auf der Arbeit fühle sie sich vollkommen wohl. „Du bist jetzt eben eine echte Neuenkirchenerin“, lacht Rainer Ostendorf.