Voltlage. Da musste auch Bürgermeister Norbert Trame lange überlegen, ob er jemals eine Sitzung des Voltlager Gemeinderates erlebt hatte, in der so viele Themen behandelt wurden, die für die Entwicklung der Gemeinde von großer Bedeutung sind. Ein Überblick.

Neue Bauplätze: Einstimmig fasste der Rat den Satzungsbeschluss für die vierte Änderung des Bebauungsplanes „Nördlich der Neuenkirchener Straße“. Damit wird aus der rund ein Hektar großen Fläche zwischen dem Wiesenweg im Westen und dem Buchenweg im Osten statt eines Mischgebietes nun ein allgemeines Wohngebiet. Sieben Bauplätze mit einer Größe zwischen 750 und 800 Quadratmetern sollen dort angeboten werden, zu einem Preis von 36 Euro pro Quadratmeter inklusive Erschließung. So günstig könne man künftig keine Bauplätze mehr anbieten, erklärte Trame mit Blick auf steigende Erschließungskosten. Trames Dank gilt Reinhold Ricke und dem Fachbereich Planen, Bauen und Umwelt der Samtgemeinde Neuenkirchen für eine zügige Bearbeitung. Erst im März hatte der Rat die Planänderung im beschleunigten Verfahren angeschoben. Erschlossen werden die Grundstücke durch eine Stichstraße, die nach dem einstimmigen Beschluss des Rates Lindenweg heißen wird.

Küsterstraße: Weitaus länger hin zieht sich das Verfahren bezüglich des Bebauungsplanes „Mischgebiet östlich und westlich der Küsterstraße“. Schon im Juni 2016 hatte der Rat den Aufstellungsbeschluss über die Ausweisung eines Mischgebietes auf der zwei Hektar großen Fläche in der Dorfmitte gefasst. Das Areal, in dem mittlerweile sechs barrierefreie Wohnungen entstanden sind, war bislang nicht überplant. Das Verfahren war ins Stocken geraten, weil die Geruchsimmissionswerte zu hoch waren. Mittlerweile sei eine Einigung mit den Landwirten erzielt worden. Wie Reinhold Ricke erklärte, wären die Werte sicher, sodass das Verfahren nun mit der öffentlichen Auslegung und der Trägerbeteiligung fortgesetzt werden kann.

Gewerbegebiet: Der nächste Verfahrensschritt steht auch beim Bebauungsplan „Gewerbegebiet südlich Mühlenort“ an, durch den das Gewerbegebiet um vier Hektar erweitert werden soll. Wie Norbert Trame erklärte, könne die Gemeinde derzeit keine Gewerbeflächen anbieten. Es habe schon erste Anfragen gegeben. Hier geht es nun nach dem einstimmigen Ratsbeschluss mit der öffentlichen Auslegung und der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange weiter.

Strom aus Gülle: Um den Bau einer Nährstoffaufbereitungsanlage in Höckel möglich zu machen, fasste der Rat außerdem den Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan „Sondergebiet Nährstoffaufbereitungsanlage“. Auf einer zwei Hektar großen Fläche nahe der Kreuzung Ankumer Damm/Hörsten will die Firma AGV Biogas auf 100 Prozent Güllebasis erzeugen. Dabei sollen jährlich 100000 Tonnen Gülle und 50000 Tonnen Gärstoffreste aufbereitet werden. „Das ist schon eine ganze Menge. Das tut der Landwirtschaft gut“, sagte Trame, der das Projekt ausdrücklich begrüßte. Weil die Aufarbeitung in einer überdachten Halle erfolgt, entständen keine Geruchsimmissionen.

Straßenbau: Geduldig warten die Bewohner des Neubaugebietes an der Neuenkirchener Straße auf den Endausbau der Straße. Für den Rotdornweg, Ahornweg, Wiesenweg und Lindenweg sollen nun die Planungen anlaufen. In einem ersten Schritt holt die Gemeinde Honorarangebote von ausgewählten Planungsbüros ein. Bereits begonnen hat der Ausbau der Straße Mühlenort. Hier sei bereits die Fahrbahndecke abgefräst worden, wie der Bauausschussvorsitzende Josef Egbert berichtete. Für den Ausbau der 1,5 Kilometer langen Straße, deren Fahrbahn auf 3,50 Meter verbreitert wird, muss die Gemeinde rund 86000 Euro zahlen. Die Anlieger steuern rund 38000 Euro zu den Gesamtkosten bei, die bei knapp 241000 Euro liegen und zu weiten Teilen aus Fördermitteln aus dem Zile-Programm bezahlt werden.