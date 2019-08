Perfektes "Sommerflimmern" in Merzen CC-Editor öffnen

Einen perfekten Sommerabend verbrachten die Besucher beim Sommerflimmern auf dem Gelände der Traktoren- und Raritätenfreunde Merzen. Foto: Martin Heimbrock

Merzen. Der erste Kinoabend im Rahmen der Reihe „Sommerflimmern“ innerhalb der Samtgemeinde Neuenkirchen lockte viele Besucher an. An einem perfekten Spätsommerabend genossen sie Kino open Air mit Bewirtung. Und in der Schmiede im Haus der Traktoren- und Raritätenfreunde Merzen ließ Helmut König das Eisen glühen.