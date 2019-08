In Voltlage ist es zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Foto: Herbert Kempe

Voltlage. Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Freitagnachmittag kurz vor 16 Uhr in Voltlage gekommen. Drei Personen wurden nach ersten Einschätzungen an der Unfallstelle schwer, eine möglicherweise lebensgefährlich verletzt.