Bitte hereinspaziert! Paul, Hannes, Maria und Benno Hummert (von links) öffnen während der Veranstaltung am 8. September die Stalltüren für Besucher. Foto: Osnabrücker Landvolk

Voltlage. Wer Lust auf einen Tag Landleben hat, der ist am 8. September 2019 auf dem Hof der Familie Hummert in Voltlage-Höckel gut aufgehoben. Dort findet in diesem Jahr die Osnabrücker Kreistierschau in Verbindung mit dem traditionellen Voltlager Bauernmarkt und einer Maschinen- und Gewerbeschau statt.