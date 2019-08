Noch ist es trocken: Start-und-Ziel-Einlauf war im Pfarrgarten zwischen Kirche und Pfarrheim aufgebaut. Foto: Martin Heimbrock

Merzen. Der Merzener Kirmeslauf stand in diesem Jahr unter schwierigen Bedingungen: Aufgrund der Einschulung der Erstklässler am Samstagvormittag wurde der Lauf auf den Sonntagmittag verschoben, die parallel stattfindende Gewerbeschau drohte Teilnehmer zu nehmen und die Wettervorhersage kündigte Regenschauer an. Dennoch konnten auch in diesem Jahr dank der guten Organisation der Laufgruppe Merzen – allen voran Lisa und Thomas Schluchter – neue Rekordzahlen auf die Beine gestellt werden.