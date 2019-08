Neuenkirchen. Die Gemeinde Neuenkirchen wird noch in diesem Jahr entscheiden, wo die zweite Kindertagesstätte gebaut werden soll. Das hat Gemeindedirektorin Hildegard Schwertmann-Nicolay auf Anfrage unserer Redaktion mitgeteilt. In Kürze würden Gespräche mit dem Träger, der Heilpädagogischen Hilfe (HpH) Bersenbrück, geführt. Die sieht die geplante inklusive Kita nicht als Konkurrenz zu bestehenden Kitas, sondern als Ergänzung des Angebots innerhalb der Gemeinde und Samtgemeinde, wie Gabriele Markus, bei der HpH verantwortlich für vorschulische Förderung und ambulante Diagnostik/Therapien, erklärt. Ein Überblick:

