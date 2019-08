Merzen. Das Wetter spielt nicht wirklich mit, dennoch ließen sich viele Merzener den Spaß an ihrer Kirmes nicht nehmen.

Zu Zeiten, in denen sich nicht via Smartphone-App das Wetter während der Merzener Kirmes abschätzen ließ, galt für die Merzener eine klare Regel: Wenn die Kirmes am Vorwochenende in Schwagstorf verregnet war, war das Wetter in Merzen gut – und umgekehrt.

Dass diese einfache Regel heute offenbar immer noch gilt, konnten die Merzener am vergangenen Wochenende feststellen: Während die Beachparty in Schwagstorf eine Woche zuvor bei gutem Wetter stattfand, war das Wetter auf dem Merzener Dorffest eher durchwachsen. Doch trotz des immer wieder einsetzenden Regens kamen die zahlreichen Stammbesucher treu zu ihrem Kirchweihfest.

Beim Freibieranstich am frühen Samstagabend hielten Bürgermeister Gregor Schröder und Pfarrer Detlef Perk einige Grußworte, bevor das begehrte Hopfengetränk an die Besucher verteilt wurde. Am Sonntagnachmittag ging das rege Treiben rund um die Kirche weiter, die Jungen und Mädchen konnten sich auf Karussells wie Scheibenwischer, Ketten- und Kinderkarussell sowie Autoskooter amüsieren, während die Eltern an den Getränke- und Genussbuden oder auch auf der Außenterrasse beim Bioladen „Mein Markt“ Gemeinschaft erleben konnten.