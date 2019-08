Merzen. Es war eine Premiere für den 33 Jahre alten Musikzug Merzen: ein öffentliches Sommernachtskonzert, das auf dem in der 72-Stunden-Aktion von der Landjugend im Mai erschaffenen Atrium stattfand. Die Veranstaltung wurde gut angenommen, und der Abend hatte einen guten und sehr stimmungsvollen Verlauf.

„Schon im Vorfeld des Baus des Atriums hatte uns Pfarrer Detlef Perk angesprochen, ob wir am Vorabend der Kirmes hier nicht ein Konzert veranstalten wollten“, berichtete die Vorsitzende Silke Thünker über das Zustandekommen dieser außergewöhnlichen Veranstaltung. Perk, der seinerzeit die Idee für das Atrium hatte, hatte sich schon im Vorfeld das Sommernachtskonzert als erste größere Veranstaltung für den neuen Platz zwischen Kirche und Pfarrheim überlegt.



Nach der Begrüßung der etwa 250 Gäste durch die Vorsitzende Thünker hielt auch Pfarrer Detlef Perk eine kurze Begrüßungsansprache und freute sich, dass die Veranstaltung derart gut angenommen worden sei. Wenngleich die Mikrofonanlage streikte, war die Stimmung gleich auf gutem Niveau, zumal die Musiker konnten zeigen, dass Livemusik ohne technische Verstärkung durchaus ihre Reize hat.

Katharina Schröder, die durch das Programm des Abends führte, lud die Gäste zu einer Reise durch die musikalische Welt ein. Nach einer mittels Videoleinwand projizierten bildlichen Reise durch die Welt der Musik, stand im ersten Teil klassische Schützenfest-Musik auf dem Programm. Verschiedenen Marschmusikeinlagen folgten stimmungsvolle Stücke wie die „Penguins on Parade“, „Auf der Vogelwiese“ oder das „Trompeten- Echo“.

Nach einer kurzen Pause ging es weiter mit Evergreens aus der ganzen Welt: Bekannte Größen wie ABBA, Santiano, Queen oder Helene Fischer bekamen an diesem Abend auch in Merzen ihren Platz.



Nach einer weiteren Pause kam der dritte und somit letzte musikalische Akt an die Reihe. In diesem melancholischen, aber auch fetzigem Teil kam insbesondere die Leinwand zum Einsatz, die nun bei der mittlerweile eingezogenen Dunkelheit besonders gut zur Geltung kam. Unter anderem Filmszenen die Musikstücke aus der Muppet Show, aus Rocky, dem König der Löwen.

Abschließend bedankte sich Moderatorin Katharina Schröder nicht nur bei ihren Musikkollegen vom Musikzug Merzen, sondern auch bei allen, die zum Gelingen des Abends beigetragen hatten. Dies waren vor allem die Merzener Landjugend mit ihrem Bratwurststand, aber auch der Pfarrgemeinderat, der für den Getränkeverkauf zuständig war. Ebenso war Ronald Hülsmann mit einem Verkaufsstand für Wein und frischer Paella dabei. Jegliche Einnahmen aus dem Verkauf von Getränken und Speisen des Abends kommen übrigens der Kinderkrebsstiftung zugute.

„Der Musikzug hat sich in den letzten Jahren ganz schön gut gemausert“, beschrieb Georg Weglage die Leistung der Musiker am Rande der Veranstaltung. Als Vorsitzender des Schützenvereins Südmerzen kennt er die Musiker von Jung bis Alt schon seit Jahren und blickte auf Zeiten zurück, in denen es um die Zukunft des Musikzugs Merzen nicht so gut bestellt war. 2011 blieb der Nachwuchs aus, und eine Auflösung des Musikzugs drohte. Dass die Merzener Musiktruppe heute weiter denn je von diesem Problem entfernt ist, zeigte das erste Sommernachtskonzert auf dem neuen Atrium zwischen Kirche und Jugendheim.

Da der Eintritt kostenlos war, wurden im Anschluss des Konzerts Spendendosen aufgestellt, deren Einnahmen für die weitere Nachwuchsarbeit bestimmt sind. Zum einen für die Instrumente neuer Mitglieder, zum anderen für gemeinsame Ausflüge und Veranstaltungen.

Mit dem Stück „Thank you for the music“ endete der Abend, bevor mit „Cordula Grün“ als Zugabe der Musikzug die Gäste in die Nacht verabschiedete.