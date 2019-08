Freuen sich auf eine gute Zusammenarbeit: Ruth Klaus-Karwisch (von links), Hildegard Schwertmann-Nicolay, Carmen Höveler und Kai Gaubitz. Foto: Ulrike Havermeyer

Neuenkirchen. Ein Jahr nachdem Ernst-August Schulterobben in den Ruhestand gegangen ist, hat die Goode-Weg-Schule in Neuenkirchen eine neue Rektorin bekommen. Carmen Höveler aus Hollenstede wird von nun an gemeinsam mit Konrektor Kai Gaubitz die Geschicke der Oberschule lenken.