Feuer in der Futterkammer eines Schweinestalls in Merzen CC-Editor öffnen

Erste Flammen hatten bereits begonnen, auf den Dachstuhl des Schweinestalles überzugreifen. Foto: Herbert Kempe

Merzen. In Südmerzen ist am Donnerstagmorgen in einem Schweinestall an der Straße Auf dem Orte ein Feuer ausgebrochen. Tiere und Menschen wurden nicht verletzt. Der Sachschaden dürfte nach ersten Schätzungen der Feuerwehr in fünfstelliger Höhe liegen.