Voltlage. Die Wacken Partyfighters sind wieder an ihrem zweitliebsten Ort angekommen: auf dem Holy-Ground des Metalfestes in Schleswig-Holstein.

Nachdem die ortsverliebten Jungs „Wacken 2018“ verlassen hatten, war bereits klar, dass die WOA (Wacken Open Air) Partyfighters zum 30. Metalfest im Jahr 2019 nicht fehlen dürfen. Denn wenn die Partyfighters in diesem Jahr schon mit der SG Voltlage und dem Schützenverein Höckel das 100-jährige, der Kolpingsfamilie das 75-jährige und der Weeser Sport das 15-jährige Bestehen feiert, wollen sich die schwarzen Jungs und Mädels der Gemeinde den 30-jährigen Geburtstag des größten Metalfestes der Welt natürlich nicht entgehen lassen. Innerhalb von drei Tagen waren 75 000 Karten für das Festival verkauft. 17 davon gingen nach Voltlage.

Erstmalig ist die bunt gemischte Truppe aus Voltlage 2013 in die 1800-Seelen-Gemeinde Wacken nach Schleswig-Holstein gepilgert. Seither ist dieses Pilgertreffen der schwer musikalisch beeinflussten Menschen ein fest installierter Platzhalter im Terminkalender der Voltlager.

Der Jüngste ist 24 Jahre, der Älteste soll 48 Jahre alt sein. Die einen sagen „Wie könnt ihr nur...“, die anderen sagen „Ihr seid verrückt...!“. Die Partyfighters sind sich einig: „Endlich wieder im zweitschönsten Ort der Welt.“

Perfekt organisiertes Festival

Am Mittwoch ging es um 3 Uhr morgens vom Hof Sander mit fünf Autos und zwei Anhängern nach Wacken. Pünktlich um 11 Uhr war das Camp auf dem „Holy Ground“ hergerichtet, und um 17 Uhr ging es zu den Bühnen. Rund 30 Konzerte will sich die Voltlager Truppe in vier Tagen geben. Mittags um 12 Uhr das erste, nachts um 1 Uhr das letzte. Denn eines ist allen klar: Wacken ist nur einmal im Jahr.

In diesem Jahr sind ganz besondere Highlights in Wacken. So geben Slayer ihren letzten Auftritt auf deutschem Boden, aber auch Klassiker wie Urah Heep oder The Sweet geben sich die Ehre.

Die Partyfighters fahren bereits seit mehr als 15 Jahren auf Festivals, doch Fakt ist für sie: Ein besser organisiertes Metalfestival findet Mann oder Frau nirgendwo.