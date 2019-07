Merzen. Die Merzener Traktoren- und Raritätenfreunde veranstalten am ersten August-Wochenende ihr Traktorentreffen: Mit einem alle zwei Jahre stattfindenden Tag der offenen Tür wollen die Oldtimerfreunde auch ihre Gäste aus nah und fern einladen.

„Mit einem bunten Programm starten wir am Freitag um 14 Uhr, wenn wir bereits die ersten Teilnehmer erwarten, die gewöhnlich mit Traktor und oftmals mit Wohn- oder ausgebauten Bauwagen anreisen“, sagt Vorsitzender Josef Plog über die Veranstaltung, die am Vereinsheim im Ortsteil Lechtrup stattfinden wird. Nach dem gemütlichen „Schrauberschnack bei Altöl und Frostschutz“ am Freitagabend geht es am Samstagmorgen mit Frühstück und Frühstücksradio weiter, bevor das Mittagessen vom Grill die Vorführungen von historischem Handwerk sowie land- und feuerwehrtechnischen Maschinen am Samstag um 14 Uhr weitergeht. Um 19 Uhr findet ein Wettziehen einer Straßenwalze statt, bevor der Abend mit einem „allgemeinen Abschmieren“ bei Tanzmusik enden wird. (Weiterlesen: Schaulaufen der Traktoren beim Treckertreffen in Merzen.)

Ausfahrt am Sonntagvormittag

Am Sonntag, wenn die Mitglieder des Merzener Vereins hauptsächlich auch Besucher aus der Region erwarten, ist zudem nach dem Frühstück zu 10 Uhr eine Ausfahrt mit allen Traktoren durch Merzen und Umgebung geplant. Nach der Rückkehr auf dem Vereinsgelände – etwa gegen 11 Uhr – kümmert sich der Musikzug Merzen um die Unterhaltung, bevor um 13 Uhr der älteste Schlepper sowie der Teilnehmer mit der weitesten Anreise prämiert werden. Um 14 Uhr beginnt das Markttreiben mit Vorführung von historischem Handwerk, alten Landmaschinen und historischen Feuerwehrgeräten. Die Verteilung der Tombolagewinne findet am Sonntag um 16 Uhr statt, als Hauptpreis wird ein Traktor im Wert von mehreren Tausend Euro verlost. Enden wird die Veranstaltung um 18 Uhr.

Museumscafé am Samstag und Sonntag geöffnet

Besonders interessant: Für alle „Ackeroldies“ steht ein Hektar Land zum Grubbern, pflügen und sonstigem Ausprobieren zur Verfügung. Am Samstag wie auch am Sonntag ist das Museumscafé geöffnet, an allen Tagen kann zudem das Vereinsmuseum besichtigt werden. Zudem sind die Ballonsportfreunde aus Halverde eingeladen, die bei gutem Wetter mit ihren Ballonen vom Vereinsgelände starten werden.