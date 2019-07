Quer durch die Samtgemeinde Neuenkirchen führte die 9. Auflage des Freundschaftslaufes. Foto: Lisa Schluchter

Merzen/Neuenkirchen/Voltlage. Mehr als 200 Läufer, Walker und Begleiter auf dem Fahrrad haben sich an der 9. Auflage des Freundschaftslaufes in der Samtgemeinde Neuenkirchen beteiligt. Wie hoch die Summe ist, die für den guten Zweck gespendet wird, steht allerdings noch nicht fest. Nur so viel: Es werde erstmals ein vierstelliger Betrag sein, der der Ambulanten Hospizhilfe in Ankum zugutekommt.