Voltlage. Auf einem Getreidefeld in Voltlage ist am Donnerstagmittag ein Feuer ausgebrochen. Vier Feuerwehren hatten den Brand schnell unter Kontrolle. Die Höhe des Schadens und die Ursache sind noch unbekannt.

Gegen 12.45 Uhr stand ein Getreidefeld am Venneweg/Merzener Straße auf einer Fläche von etwa sieben Hektar in Flammen. Nachdem zunächst die Feuerwehren aus Voltlage und Merzen alarmiert worden waren, beordnete die Einsatzleitung auch die Feuerwehren Fürstenau, Neuenkirchen und Ankum zum Brandort, weil in der Nähe des Feldes ein Waldstück liegt, auf das die Flammen zuliefen.

Lohnunternehmen helfen mit Löschwasser

Die Einsatzkräfte brachten den Brand schnell unter Kontrolle, sie erhielten Unterstützung von zwei Lohnunternehmern, die zwei mit Wasser gefüllte Güllefässer zur Verfügung stellten. Die Ankumer Wehr musste nicht mehr eingreifen.Die Ursache für das Feuer steht noch nicht fest, auch zur Höhe des entstandenen Schadens gibt es noch keine Angaben.



60 Einsatzkräfte vor Ort

Insgesamt waren 60 Einsatzkräfte vor Ort. Dabei stellten auch die hohen Temperaturen eine enorme Belastung für die Feuerwehrleute dar. Die starke Rauchentwicklung war weithin sichtbar.