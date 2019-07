Gehen mit gutem Beispiel voran und mustern alte Stromfresser aus: Hildegard Schwertmann-Nicolay, Frank Hallermann, Reinhold Ricke und Thomas Jablonski (von links). Foto: Samtgemeinde Neuenkirchen

Neuenkirchen. Auf dem Bauhof der Samtgemeinde Neuenkirchen gilt: Licht an, um Energie zu sparen. Hört sich reichlich ungewöhnlich an? „Funktioniert aber gut“, betont die Samtgemeinde in einer Pressemitteilung. Grund dafür sei die Sanierung der Beleuchtungsanlage auf dem Gelände des Samtgemeindebauhofes in Neuenkirchen.