Voltlage. In drei Tagen ist es so weit: Dann feiert der Schützenverein Höckel sein 100-jähriges Bestehen. Es ist für die Mitglieder der Höhepunkt des Jahres, und nach dem Galaabend mit einem Konzert der Showband Sound Äxpress Anfang Mai ist das die zweite Veranstaltung, in der wohl alle Einwohner (nicht nur) des Voltlager Ortsteils auf den Beinen sein dürften, um das Jahrhundertfest zu feiern.

Einen neuen Schützenkönig gibt es schon, der wird allerdings erst am kommenden Wochenende den Schützenthron besteigen und als Jubelkönig 2019 seinen Platz in der Chronik des Schützenvereins einnehmen. Uwe Beining gelang es am Samstagabend im fünften Stechen, sich den Königstitel zu sichern. Er gehörte zu den sage und schreibe insgesamt 85 Anwärtern, die die Königsscheibe ins Visier nahmen und von denen es 37 ins erste Stechen schafften.



(Weiterlesen: Ein Streifzug durch die 100-jährige Geschichte des Schützenvereins Höckel.)



Unterstützung erhält Udo Beining, an dessen Sieg es am frühen Sonntagmorgen nichts mehr zu rütteln gab, von seiner Frau Susanne, die ihn im kommenden Jahr bei der Regentschaft unterstützen wird. Am Wochenende (siehe Infobox) läuft damit auch das Amtsjahr von Schützenkönigin Jennifer Berling ab, die mit Markus Overberg die „Regierungsgeschäfte“ in Höckel führte.

Zur Sache Das Festprogramm auf einen Blick Freitag, 26. Juli 2019: 17.30 Uhr: Antreten der Verein; 18 Uhr: Ansprachen, anschließend Festumzug. Samstag, 27. Juli 2019:16.30 Uhr: Antreten der Schützen auf dem Hof Wulfern, Abmarsch zum Festplatz, Platzkonzert mit dem Musikzug Merzen;18 Uhr: Anwesenheitsfeststellung, Abholung und Proklamation des neuen Schützenkönigspaares, Tanz mit der Partyband Salinos. Sonntag, 28. Juli 2019: 14 Uhr: Antreten der Schützen auf dem Festplatz. 14.30 Uhr: Eröffnung der Cafeteria, Musik mit der Kolpingskapelle Schwagstorf; 15.45 Uhr: Abholen des Brudervereins Voltlage-Weese, Proklamation des neuen Kinder- und Jugendkönigs; 19 Uhr: Antreten der Schützen, Proklamation des Klotzkönigs, Tanz mit der Partyband Salinos. Montag, 29. Juli 2019: 10 Uhr: Gottesdienst;10.30 Uhr: Frühschoppen.





Am Freitagabend steigen die Schützen in Höckel ein in das grüne-weiße Festival zu ihrem Jahrhundert-Geburtstag. Zum großen Umzug durch den Ortsteil werden die Schützenvereine aus der Samtgemeinde Neuenkirchen und der näheren Nachbarschaft erwartet, zu denen die Höckeler gute Beziehungen pflegen. Drei Musikkapellen begleiten den Ausmarsch vom Antreteplatz am Jägerweg zum Schützenhaus an der Merzener Straße. Neben dem Musikzug Merzen und dem Musikzug Recke-Langenacker ist auch wieder die Kolpingkapelle Schwagstorf dabei, die seit dem Jahr 1981 die Höckeler Schützenfeste musikalisch begleitet.

(Weiterlesen: Höckeler Schützen starten ins Jubiläumsjahr.)